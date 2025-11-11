MGM’nin son tahminlerine göre, bugün Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Marmara’nın batısı, İzmir, Manisa ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve kuzey, iç ile batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle güneyli; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların kuzeybatıdan başlayarak azalacağı ve batı ile iç bölgelerde mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.