Sarı, kızıl ve turuncunun binbir tonuna bürünen kent; Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) üyelerinin objektifinde büyüleyici karelere dönüşüyor.

Ahır Dağı’nın eteklerinden Sır Barajı’na, Yedikuyular’dan Göksun’un vadilerine kadar uzanan coğrafyada çekilen fotoğraflar, Kahramanmaraş’ın doğasını bir “sonbahar şenliği”ne dönüştürüyor.

KAMFOD, KAHRAMANMARAŞ’IN GÖZÜ VE HAFIZASI

Kısa süre önce resmi kuruluşunu tamamlayan Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği, kurulduğu günden bu yana yalnızca fotoğraf sanatıyla değil; kentin kültürel kimliğiyle de bütünleşen çalışmalara imza atıyor.

Dernek üyeleri, yıl boyunca düzenledikleri etkinlikler ve sergilerle hem kentin doğal güzelliklerini hem de kültürel mirasını görünür kılıyor.

Expo alanında açtıkları ilk sergide, 42 fotoğraf karesiyle şehrin doğası, insanı ve ustalık kültürü izleyicilerle buluşmuştu.

Bu sergi, halkın büyük ilgisini çekmiş; Kahramanmaraş’ın kültürel derinliğini objektiflere taşımıştı.

“HER MEVSİM AYRI GÜZEL AMA SONBAHAR BÜYÜLEYİCİ”

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, sonbaharın şehirde oluşturduğu atmosferi şu sözlerle anlattı:

“Kahramanmaraş’ın her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip.

Ancak sonbahar, fotoğraf için en büyüleyici dönemlerden biri.

Biz de bu güzellikleri halkımızla paylaşmak, şehrimizin doğa zenginliğini fotoğraf sanatıyla anlatmak için sahadayız.”

Özdoğan’ın bu sözleri, derneğin sadece sanatla değil, aynı zamanda şehrin ruhuyla da ne kadar bütünleştiğini gösteriyor.

KÜLTÜR VE SANATIN BULUŞMA NOKTASI

KAMFOD’un çalışmaları, yalnızca doğa fotoğrafçılığıyla sınırlı değil.

Dernek, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın el sanatlarını, ustalık mirasını ve geleneksel kültürünü belgeleyen projelere de öncülük ediyor.

“Ustalardan Miras ve Kahramanmaraş” temalı fotoğraf yarışmasıyla, bakırcılıktan keçeciliğe, taş işlemeciliğinden yemeni ustalığına kadar şehrin kültürel zenginlikleri fotoğraf karelerine taşındı.

Bu yönüyle KAMFOD, yalnızca bir fotoğraf derneği değil; şehrin yaşayan belleğini geleceğe aktaran bir kültür köprüsü olma özelliği taşıyor.

TURİZM VE TANITIM İÇİN GÖRSEL GÜÇ

Kahramanmaraş’ın sonbahar manzaraları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

KAMFOD’un çektiği fotoğraflar, kentin tanıtımında önemli bir rol oynuyor.

Bu görseller, kente dışarıdan gelen ziyaretçiler için birer davet niteliğinde.

Ahır Dağı’nın sisli sabahları, Sır Barajı’nın yansımaları ve Göksun’un kızıl ormanları, her biri kentin farklı bir yönünü sanatla anlatıyor.

DOĞANIN DİLİ, KAHRAMANMARAŞ’IN RENKLERİ

Kahramanmaraş’ın dört mevsimi birbirinden farklı güzelliklerle anılır.

Ancak sonbahar; renklerin en zengin, ışığın en sıcak, doğanın en dingin olduğu zamandır.

KAMFOD’un kadrajına yansıyan bu mevsim, yalnızca bir görsel şölen değil; doğayla insan arasındaki bağı yeniden hatırlatan bir sanat dili niteliğindedir.

FOTOĞRAF, ŞEHRİN HAFIZASIDIR

KAMFOD’un yürüttüğü çalışmalar, yalnızca bir fotoğraf faaliyeti değil; Kahramanmaraş’ın ruhunu, doğasını ve kültürünü geleceğe taşıyan bir bellek oluşturma gayretidir.

Her bir kare, hem sanatsal bir ifade hem de kentin tanıtımına katkı sunan bir belge niteliği taşır.

Sonbahar, Kahramanmaraş’ta sadece bir mevsim değil; bir sanat dönemidir.

Ve bu sanatın en güçlü anlatıcısı, KAMFOD’un objektifidir.