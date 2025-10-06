Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Unvan Sayı 1 Aşçı 3 2 Tatlı Ustası 1 Toplam 4

1. Aranan Şartlar

1. 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

2. Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

3. Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

4. Başvurduğu pozisyon ile ilgili Kalfalık/Ustalık/MYK belgesine sahip olmak.

5. Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

6. Tecrübe Durumu:

Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak .

. 1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelenecektir.

2. Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 06 Ekim 2025 – 07 Ekim 2025 tarihleri 08:00 ile 17:00 saatleri arasında Akbel A.Ş - İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sürecinde, başvuru sonrası görüşmelerde; başvuru sahiplerinin beyanı veya sunmuş oldukları evrak ve belgelerde gerçeği yansıtmayan bir durum tespit edildiği anda başvurusu değerlendirme dışı bırakılacaktır. Gerçeği yansıtmayan durum veya beyan, işe başladıktan sonra tespit edilir ise, iş sözleşmesi tazminatsız olarak tek taraflı feshedilecektir. Başvuru sahibi bu şartların tamamını başvurusu ile kabul etmiş sayılır.

Şirket, işe başladıktan sonra başvurulan unvana ilişkin şartları kaybeden ve çalışamaz durumda olan işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Başvuru sahibi bu şartların tamamını başvurusu ile kabul etmiş sayılır.

3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler