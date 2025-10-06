Hayvan sevgisini, dostluğu ve paylaşmanın önemini eğlenceli bir dille anlatan oyun, çocuklara hem keyifli dakikalar yaşattı hem de farkındalık kazandırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda her yaş grubuna hitap eden kültür ve sanat etkinliklerini artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Mevlana İdris Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri çerçevesinde, çocuklara yönelik özel bir tiyatro gösterisi düzenlendi. Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sahnelenen “Pamuk ile Kömür” adlı tiyatro oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerle buluştu. İki seans halinde sahnelenen gösteri, yüzlerce çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı.

Hayvan sevgisini, dostluğu ve paylaşmanın önemini eğlenceli bir dille anlatan oyun, çocuklara hem keyifli dakikalar yaşattı hem de farkındalık kazandırdı. Eğitici yönüyle dikkat çeken gösteride, sevimli karakterler Pamuk ve Kömür’ün hikâyesi, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Salonun her köşesini kahkahalar ve alkışlarla dolduran minik seyirciler, sahneyle sık sık etkileşime geçerek oyuna renk kattı. Çocuklarının mutluluğunu izleyen ebeveynler de etkinlikten büyük memnuniyet duydu. Anne ve babalar, etkinliğin hem eğlenceli hem de öğretici yönüne dikkat çekerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Veliler, çocuklarının hayvanlara karşı daha fazla sevgi ve sorumluluk bilinci kazandığını ifade etti.