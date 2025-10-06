Binlerce kişi, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplumsal ve insani konulardaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koyarak anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Platformu iş birliğiyle düzenlenen “Büyük Gazze Mitingi”, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. “Nehirden Denize, Maraş’tan Gazze’ye” temasıyla düzenlenen etkinlik, şehrin dört bir yanından gelen vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Mahmut Es’at Coşan Camii önünde toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca tekbirler, dualar ve Filistin’e destek sloganları yükseldi. Kortej yürüyüşünün ardından program, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen mitingle devam etti.

Alanı dolduran binlerce kişi, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla bir araya geldi. Etkinlikte; şiir dinletileri, marşlar ve tiyatral gösteriler sahnelendi. Gösterilerde Gazze’de yaşanan trajediler, sivillere yönelik saldırılar ve insanlık dışı uygulamalar sanatın diliyle anlatılarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Katılımcılar, Filistin’e yönelik zulmün son bulması için dualar etti.

Programda sivil toplum kuruluşları temsilcileri de söz alarak, Filistin halkına destek çağrısında bulundu. Katılımcılar, “Gazze yalnız değildir”, “Filistin direniştir” ve “Kahramanmaraş’tan Gazze’ye selam olsun” sloganlarıyla meydanı inletti.