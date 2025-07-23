Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Özel vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata entegrasyonunu artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bolat ailesinin yaşadığı evi baştan sona yenileyerek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Büyükşehir Belediyesinin gönüllü gençleri, Bolat ailesinin evini ilk başta temizledi, daha sonra mobilyalardan mutfak eşyalarına, beyaz eşyalardan kişisel ihtiyaç malzemelerine kadar pek çok malzemeyi yeniledi. Büyükşehir’in bu anlamlı desteği Bolat ailesinin yüzünü güldürdü.