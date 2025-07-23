KASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında yürüttüğü altyapı yatırımlarıyla kesintisiz ve sağlıklı içmesuyu teminini güvence altına almayı hedefliyor. Bu kapsamda sürdürülen önemli projelerden biri de Pazarcık’a yönelik Düzbağ – Helete kaynağında hayata geçiriliyor. Pazarcık’ın içmesuyu sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturacak projede çalışmalar yoğun bir tempoyla sürdürülüyor.

İlçeye saniyede 200 litre su temin edilmesini sağlayacak proje çerçevesinde 70 kilometrelik içmesuyu şebeke hattının imalatında sona gelindi. Ayrıca 5 içmesuyu deposu ve bir adet modern arıtma tesisinin inşası da tamamlandı. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda yüzde 90 seviyelerine geldi. Yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınmasıyla birlikte Pazarcık’ın içmesuyu altyapısı yenilenmiş olacak.

İlçenin Altyapı Kapasitesi Önemli Ölçüde Artırılacak

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın temiz, güvenli ve kesintisiz içmesuyuna ulaşabilmesi için şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.