Kaymakam Teke, ilk olarak inşaat çalışmalarında sona gelinen yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yetkililerden bilgi aldı. Modern mimarisi ve gelişmiş teknik altyapısıyla dikkat çeken binanın, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. İncelemeleri sırasında yapının genel durumu, güvenlik sistemleri ve kullanım alanları hakkında değerlendirmelerde bulunan Teke, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını belirtti.

Ziyaretin ikinci durağı ise İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Burada da komutanlar ve personelle bir araya gelen Teke, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan jandarma teşkilatına teşekkür eden Kaymakam Teke, kamu hizmetlerinin niteliğinin artırılması noktasında devletin tüm kurumlarının koordinasyon içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

Ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada kamu yatırımlarının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla şekillendiğini ifade eden Kaymakam Teke, “Pazarcık’ta vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyede sağlamak için modern tesislerle desteklenen kurumlarımız, halkımıza en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışıyor. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, yeni fiziki koşullar ve teknolojik altyapılarla görevlerini daha etkin şekilde yerine getirecek” dedi.