Bilimi toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedefleyen KSÜ BİLİO, bu etkinlikte de kentin kültürel damarlarına dokunarak bilgiyle halk arasında köprü kurdu. Şehrin tarihî dokusunu taşıyan Kapalı Çarşı'da düzenlenen program, hem akademik hem kültürel açıdan zengin bir içerikle izleyicilere sunuldu.

ModeratörlüğünüÖğr. Gör. Mehmet Yaşar’ın üstlendiği etkinlikte, KSÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Emin Toroğlu, Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu ve Öğr. Gör. Ali Aldıoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinden kültürel coğrafyasına, gastronomik değerlerinden halk belleğine uzanan pek çok başlık ele alındı.

Akademisyenler, katılımcıların yönelttiği sorulara verdikleri yanıtlarla bilimsel içeriği günlük hayatla bütünleştirdi. Etkinliğe gösterilen ilgi, KSÜ’nün bilgi temelli toplumsal katkı vizyonunun sahada ne denli karşılık bulduğunu da ortaya koydu.

Aksu TV tarafından kayda alınan etkinlik, geniş bir izleyici kitlesine ulaşması beklenen içerikleriyle öne çıktı. Programın yayınlanmasıyla birlikte, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasına dair toplumsal farkındalığın daha da artması hedefleniyor. Etkinlikte ele alınan konuların, sadece yerel değil, bölgesel ve ulusal düzeyde de dikkat çekmesi bekleniyor. KSÜ BİLİO’nun yürüttüğü bu iletişim çalışması, akademik bilginin halka açık, anlaşılır ve sürdürülebilir biçimde sunulmasına örnek teşkil ederken, kentin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelerce tanınmasına da katkı sunuyor.