Payitaht Yayınları etiketiyle yayımlanan roman, tarih, mitoloji ve gizemi ustalıkla harmanlayarak okurlara eşsiz bir macera vaat ediyor.

ANTİK KENTTEN YÜKSELEN SIRLAR VE AMANSIZ BİR MÜCADELE

"Hades Geçidi", okurlarını Antik Roma'nın kadim kenti Germanicia'ya (günümüz Kahramanmaraş'ı) taşıyarak, yüzyıllardır mühürlü kalmış sırlarla dolu bir hazinenin izini sürüyor. Roman, Doğu Roma'nın gizemli sırları ile İslam dünyasının cihanşümul hedeflerinin kesiştiği noktada, geçmişle gelecek, güç ve inanç arasında geçen amansız bir mücadeleyi konu alıyor.

Yazar Ali Avgın, coğrafi bir yer adından esinlenerek isimlendirdiği eserinde, araştırma ve anlatı tekniklerini ustalıkla birleştiriyor. Şifrelerle örülü yazmalar, kriptolojik metinler, kanla mühürlenmiş gizli geçitler ve yer altında saklı kalmış hazinelerle dolu bu romanda, her adım bir tuzak, her bilgi bir tehdit ve her seçim bir bedel anlamına geliyor.

PROF. DR. YAKUP POYRAZ: “HER SAYFASINDA YENİ BİR BİLİNMEZE YOLCULUK”

Kitabın arka kapak yazısını kaleme alan Prof. Dr. Yakup Poyraz, "Hades Geçidi"ni şu sözlerle tanımlıyor: “HadesGeçidi, klasik anlatı kalıplarını aşan, sorgulatan, heyecanlandıran ve her sayfasında yeni bir bilinmeze yolculuk vadeden bir roman... Zamanla yarışan kahramanların, sınanan dostların ve karanlıkla yüzleşen ruhların hikâyesine hazır olun. Bu romanı okumaya başlayınca elinizden bırakamayacaksınız çünkü bazı geçitler yalnızca taşla örülmemiş; zihin, kalp ve tılsımla da mühürlenmiştir.”

Tarihsel gerçeklerle örülmüş sürükleyici kurgusu, zaman sıçramalarıyla temposu hiç düşmeyen aksiyon sahneleri ve soluksuz okunacak olay örgüsüyle "Hades Geçidi", okurları zihinsel ve duygusal bir serüvenin içine çekiyor.

Yazar Hakkında:

Araştırmacı Yazar Ali Avgın, eserlerinde tarih, edebiyat ve yerel kültürü bir araya getiren özgün üslubuyla tanınmaktadır. "Han Duvarları Kalbe Düşen Kor", "Kayıp Sevda Yasaklı Yılların Gizemli Aşkı" ve "Germanicia Güzeli" romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan yazar, 5. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'nde "Jüri Özel Ödülü" ile onurlandırılmıştır.