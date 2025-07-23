Etkinlik, Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER) ev sahipliğinde düzenlendi.

MESDER binasında gerçekleşen buluşmada, genç kültür elçileri Kahramanmaraş'ın köklü edebiyat ve sanat geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu. Şehirde yaşayan yazar ve şairler, kendi eserlerinden örnekler sunarak ve edebiyat üzerine sohbetler ederek konuklara ilham verdi. Öğrencilere, edebiyat dergileri ve yazarların kitapları hediye edildi.

Etkinlikte, KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Soner Okan, kemanıyla katılımcılara müzikal bir şölen sundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Harun Kadıoğlu'nun da katıldığı programda, Prof. Dr. Yakup Poyraz öncülüğünde Yunus Emre Enstitüsü Kültür Elçileri, MESDER şair ve yazarlarıyla buluştu. 13 farklı ülkeden katılan öğrenciler, Bahaeddin Karakoç'un 'Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman' şiirini bölümler halinde okuyarak duygusal anlar yaşattı.

Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER) Başkanı Ali Avgın, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, "Bugün derneğimizde çok önemli iki program gerçekleşti.

Yunus Emre Enstitüsü Kültür Elçileri ile şairlerimiz bir araya geldi ve öğrencilerimiz Bahaeddin Karakoç'un şiirini okuyarak unutulmaz anlar yaşattı. Prof. Dr. Yakup Poyraz hocamıza, Yunus Emre Enstitüsü koordinasyon ve Tömer hocamıza, farklı ülkelerden gelen ve Türkçe konuşan Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerimize çok teşekkür ederiz." dedi.Avgın, ayrıca KSÜ Dr. Öğretim Üyesi Soner Okan'ın "Saz Eserlerinden Seçmeler" adlı Türk müziği konserinin de büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Üçüncü Selim, Tatyos Efendi, Necdet Yaşar gibi musiki dehalarının bestelerinin başarılı bir şekilde icra edildiğini ifade eden Avgın, "Şair ve yazarlarımızla birlikte Yunus Emre Enstitüsü yabancı öğrencilerin büyük bir zevkle izlediği program çok verimli oldu. Böylesine bir musiki ziyafeti için Soner Okan Hocamıza çok teşekkür ediyoruz." diye ekledi.

Avgın, etkinliğe katılan tüm şair, yazar, izleyici ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı'na teşekkürlerini sundu.