Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 15’inci günü, KAFUM’da unutulmaz bir müzik gecesiyle taçlandı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Erdem’in verdiği konser, binlerce müzikseverin katılımıyla renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu. Sahne performansı ve geniş repertuvarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Mehmet Erdem, gecenin her anını dolu dolu geçirdi. Sanatçı, slow şarkılarıyla duygusal anlar yaşatırken, hareketli parçalarla da katılımcıları ayağa kaldırdı. Konser boyunca vatandaşlar, Erdem’in şarkılarına eşlik ederek adeta açık hava korosu oluşturdu.

Repertuvarda Sevilen Parçalar

Mehmet Erdem, sahne aldığı gecede müzikseverlerin en çok talep ettiği şarkıları seslendirdi. Sanatçının repertuvarında yer alan parçalar arasında: Yaz Dostum, Acıyı Sevmek Olur Mu, Kum Gibi, Arka Mahalle, Sevenler Anlar, Nereden Bileceksiniz ve Hâkim Bey gibi birbirinden değerli eserler yer aldı.

Ud Performansıyla Göz Doldurdu

Konserin en çok beğenilen anlarından biri, Mehmet Erdem’in Ud’u eline aldığı dakikalar oldu. Sanatçı, vokal performansının yanı sıra enstrüman becerisiyle de izleyicileri büyüledi. Bu özel anlar, gecenin unutulmaz karelerini oluşturdu.