Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin ‘Aile Yılı’ kapsamında kente kazandırdığı Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, 2’nci döneminin startını verdi.

İlk yılında yoğun ilgi gören, ebeveynlerin ve çocukların beğenisini kazanan Gündüz Bakımevi, yeni dönemde eğitim görecek 4-5 ve 6 yaşındaki ‘Minik Kapler’i sabırsızlıkla bekliyor.

Ailelere destek olmanın yanı sıra çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde interaktif dersler alacak, çeşitli etkinlikler ve eğlenceli oyunlarla sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Takım çalışmasına dayalı sosyal etkileşim programlarıyla da çocukların özgüvenleri ve iletişim becerileri desteklenecek.

Minikler, jimnastik, müzik, akıl ve zekâ oyunları, lego, değerler, yabancı dil, nezaket kuralları, dikkat ve görsel algı, öğrenme merkezleri, drama ve kukla, mutfak atölyesi, masal ve hikâye, bahçe etkinlikleri ve çocuk dünyasında eğlenceli dakikalar yaşayacak.

Başvuralar yine kontenjanın iki katını geçti

Başvuruların öncelik kriterlerine göre değerlendirildiği kura sürecinde; birinci derece şehit veya gazi yakını başvurusu 1 kişi, iki asgari ücretin altında geliri olan öncelikli aile sayısı ise 160 olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl kontenjan 120 öğrenci olarak belirlendi. Sabah grubu için 60, öğle grubu için 60 kontenjan ayrıldı. Kura sonucunda 119 asil ve 60 yedek öğrenci belirlendi. Yasal hak sahibi olan bir gazi yakını da asil kayıt hakkını kazandı.

Sabah grubu için toplam 73 başvuru yapılırken, geçerli başvuru sayısı 55 oldu. Kontenjanın altında kalındığı için kura çekilmeksizin tüm geçerli başvurular doğrudan kayıt hakkı kazandı.

Öğle grubunda ise toplam 191 başvuru yapıldı. Bunlardan 138’i geçerli, 53’ü geçersiz sayıldı. İki asgari ücretin altında geliri olan öncelikli aile sayısı 87, üzerinde geliri olan aile sayısı ise 51 olarak belirlendi. Kontenjanın üzerinde başvuru alındığı için öğle grubunda kura çekimi gerçekleştirildi. Çekiliş sonucunda 59 öğrenci asil olarak Gündüz Bakımevi’ne katılma hakkı kazandı. Asil başvuralardankalan kontenjan öncelik kriterleri kapsamında yedek listeden tamamlanacak.

Kura sonuçlarına göre asil listede yer alan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ise 25-27 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitim-öğretim dönemi 3-5 Eylül 2025 tarihleri arasındaki oryantasyon programıyla başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Onikişubat Belediyesi, çocukların güvenli, eğitici ve sosyal gelişimlerini destekleyen ortamda eğitim almaları için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Minik kalplerimizin en güzel şekilde yetişmesi, ailelerimizin güvenle çocuklarını emanet edebileceği bir ortam sunmak bizim için çok kıymetli. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarı ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Asil ve yedek listeler, onikisubat.bel.tr adresindeki duyurular ve haber metninin içerisinde ayrıca yayınlanacaktır.