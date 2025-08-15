Saat 21.00’da başlayacak konserde İkilem’in hit şarkıları ve enerjik sahne performansıyla müzikseverler unutulmaz bir gece yaşayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda müzik şöleni hız kesmeden devam ediyor.

Etkinlik takvimi kapsamında 16 Ağustos Cumartesi günü alternatif pop müziğin sevilen grubu, sahne performansı, enerjisi ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ ile dikkat çeken İkilem, KAFUM’da Kahramanmaraşlı vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

KAFUM Fuar Alanında saat 21.00’da başlayacak konserde İkilem; “Bir Sebebi Var” ve “Kaybolurum Gülüşünde” başta olmak üzere en sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, konsere katılımın ücretsiz olduğu ve tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi.