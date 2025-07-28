Debgici, yangında şu ana kadar 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirten Debgici, “Orman ekiplerimiz, çevre illerden gelen takviyelerle birlikte canla başla mücadele ediyor. Bazı evlerde yangından etkilendi ancak en büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olmasıdır,” dedi.

Yangının halen iki farklı noktada devam ettiğini belirten Debgici, sahada 600’ü aşkın personelin görev yaptığını, çok sayıda iş makinesi, arazöz ve su tankeriyle müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Afet bölgesinde Kızılay başta olmak üzere Kahramanmaraş’taki tüm sivil toplum kuruluşlarının lojistik ve fiziksel destek sunduğunu vurgulayan Debgici, muhtarlar ve devlet kurumlarının koordineli şekilde çalıştığını ifade etti.

Milletvekili Debgici, vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulunarak, “Bu kurak ve nemsiz havalarda herkesin daha duyarlı olmasını, özellikle ormanlık alanlarda dikkatli davranılmasını rica ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş orman yangınında son durum!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları, üçüncü gününe girdi. Ekipler, hem hava hem de karadan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen toplamda 611 kişilik ekip, çeşitli araç ve imkanlarla çalışmalara katılıyor. Müdahale kapsamında, 6 helikopter, 41 Orman Genel Müdürlüğü arazöz, 35 belediyeye ait arazöz (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Adana, Kayseri, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Konya belediyelerinden), 15 ilk müdahale aracı, 10 Orman Genel Müdürlüğü su tankı ve 20 büyükşehir ile diğer kurumlara ait su tankı kullanılıyor. Ayrıca, 78 iş makinesi ve 32 Pkap ile söndürme çalışmalarına destek veriliyor.