Yangının ilk anından itibaren müdahale çalışmalarına destek veren Onikişubat Belediyesi ekipleri, alevlerin yayılmasını önlemek için iş makineleriyle müdahale hattı oluştururken, yangının etkili olduğu alanlarda da çevresel temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler, zorlu arazi koşullarına ve sıcak hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden çalışıyor.

Yangının ilerleyişinin durdurmak için koridor açıldı

Yangının hızla yayıldığı alanlarda, Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kritik müdahalelerde bulundu. Yangının hem ilerleyişi durdurmak hem de yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle koridor açıldı, alevlerin ilerleme yönü kesildi. Belediyeye ait su tankerleri, greyderler, kepçeler ve ekskavatörler koordinasyon içinde hareket ederek yangın söndürme ekiplerine destek verdi.

Bölgeye intikal eden onlarca personel, yangının etkili olduğu alanlarda müdahale görevini sürdürürken aynı zamanda vatandaşların tahliyesi ve güvenliğinin sağlanmasına da katkı sunuyor.

Çevre Koruma Ekipleri de Sahada

Yangının sürdüğü ancak kontrol altına alınan bazı noktalarda, Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Yangının bıraktığı zararı en aza indirmek, çevreyi yeniden yaşanabilir hale getirmek için büyük bir titizlikle çalışan ekipler, kül, atık ve zarar görmüş malzemeleri temizleyerek bölgede toparlanma sürecine destek oluyor.

“Tüm gücümüzle sahadayız, bu ateşi dayanışmayla söndüreceğiz”

Yangınla mücadeleyi anbean takip eden ve ekiplerle birebir koordinasyon içinde sahada bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlçemizi derinden etkileyen bu büyük yangına karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Fen İşleri, Temizlik, Çevre Koruma, Park Bahçeler, Zabıta… Hangi birimimiz varsa, bu yangın karşısında tek yürek olduk. Alevlerin ilerlemesini engellemek için müdahale koridorları açtık, yangının hızını kestik. Çevre temizliği için ilk adımları attık. Bu sadece bir yangın değil; doğamızın, geleceğimizin sınandığı bir an. Ama biz bu sınavı dayanışmayla, gayretle ve inançla geçiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Onikişubat Belediyesi, yangın tamamen söndürüldükten sonra da çevre düzenleme, yeniden ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla bölgenin eski doğal yapısına kavuşması için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.