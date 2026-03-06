Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda İYİ Parti’nin grup önerisi üzerine söz alan Şahin, Orta Doğu’daki gelişmelere ve Türkiye’nin güvenlik stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki çatışmaların giderek derinleştiğine dikkat çeken Şahin, uluslararası kurumların krizler karşısında etkisiz kaldığını dile getirdi.

Konuşmasında Orta Doğu’nun yakın tarihine değinen Şahin, 1991 yılında başlayan Birinci Körfez Savaşı’ndan bu yana bölgede savaşsız bir dönemin yaşanmadığını belirterek, “Bazen bir çatışma, bazen iki ya da üç farklı çatışma yaşandı. Ancak bugün geldiğimiz noktada yalnızca iki devlet arasındaki bir gerilimden söz etmiyoruz; savaşın bölgeselleşmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. İçinde yaşadığımız bölge yaklaşık 35 yıldır fiilî olarak savaşın sürdüğü bir coğrafya” dedi.

Uluslararası hukuk ve küresel kurumların etkinliğini kaybettiğini savunan Şahin, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin ciddi bir kriz yaşadığını ifade ederek, “Uluslararası hukuktan sorumlu kuruluşların sessiz kaldığı bir süreçten geçiyoruz. Artık kimse bu kurumlardan çözüm beklemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, son dönemde tırmanan İsrail-İran gerilimine de değinerek, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “hukuk dışı” olarak nitelendirdi. İran’a da uyarıda bulunan Şahin, “Bu saldırıyı gerekçe göstererek krizi bölgedeki diğer devletlere yayma çabası savaşın bölgeselleşmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgede barış ve istikrar için diplomasi yürütmeye devam edeceğini vurgulayan Şahin, Ankara’nın temel önceliklerinin çatışmaları ülke sınırlarından uzak tutmak, diplomatik girişimleri sürdürmek ve savunma kapasitesini artırmak olduğunu söyledi.

Şahin, “Türkiye savaş peşinde değildir. Ancak terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda iç cephemizi güçlendirmeye ve savunma sanayisi kapasitemizi artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.