TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Öztunç, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı beldesinde depremden bu yana herhangi bir TOKİ konutunun inşa edilmediğini iddia etti.

Bölgedeki vatandaşların barınma sorunlarının devam ettiğini belirten Öztunç, “Depremin üzerinden üç yıl geçti ancak Narlı beldesinde daha tek bir çivi çakılmadı, bir tane bile TOKİ konutu yapılmadı” dedi.

İktidar sıralarından gelen itirazlara da yanıt veren Öztunç, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek Narlı’da konut inşaatının başlamadığını savundu.

Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde de benzer bir durum yaşandığını öne süren Öztunç, kura çekimi yapılmasına ve anahtar teslimi gerçekleştirildiğinin açıklanmasına rağmen ortada fiziki konut bulunmadığını iddia etti.

Öztunç, “Çardak Mahallesi’nde binaların yapıldığı söylenerek kura çekildi ve anahtarlar verildi. Ancak ortada bina yok, ev yok. Bu insanlar anahtarla neyi açacak?” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki konut projelerinin hızlandırılması gerektiğini belirten Öztunç, mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.