Kahramanmaraş Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Zuhal Karakoç, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik dövme, piercing ve estetik işlemlere ilişkin dikkat çeken bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. Teklifte, çocukların bedenlerinde kalıcı değişiklik oluşturan bu tür işlemleri gerçekleştiren kişilerin eylemlerinin “kasten yaralama” suçu kapsamında değerlendirilmesi önerildi.

Çocukların Sağlığı Ve Geleceği Vurgusu

Milletvekili Karakoç, yaptığı açıklamada çocukların fiziksel ve psikolojik gelişiminin her şeyden önce geldiğini belirtti. Henüz 18 yaşını doldurmamış bireylerin bedenlerine zarar verebilecek dövme, piercing ve çeşitli estetik işlemler konusunda sağlıklı karar verme yeterliliğine sahip olmadığını ifade eden Karakoç, bu durumun gençlerin hem sağlıklarını hem de gelecek planlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Karakoç, çocuk yaşta yapılan bu işlemlerin sadece fiziksel etkilerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda psikolojik ve sosyal sonuçlar da doğurabileceğini dile getirdi.

Meslek Hayatını Etkileyebileceği Belirtildi

Kanun teklifinin gerekçesinde, gençlerin ilerleyen yıllarda tercih edebileceği bazı mesleklerde bu tür işlemlerin sorun oluşturabileceğine de değinildi. Özellikle emniyet teşkilatı, askeri personel ve istihbarat gibi kamu görevlerinde dövme ve benzeri kalıcı işlemlerin mesleğe kabul sürecinde engel teşkil edebildiği hatırlatıldı.

Bu nedenle çocuk yaşta yapılan kalıcı işlemlerin ileride mesleki fırsatları sınırlayabileceği vurgulandı.

Meclis’e Sunulan Teklif

Karakoç tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, 18 yaşından küçük bireylerin bedenlerinde kalıcı değişiklik oluşturan dövme, piercing ve çeşitli estetik işlemleri yapan kişilerin eylemlerinin hukuki olarak “kasten yaralama” suçu kapsamında değerlendirilmesini öngörüyor.

Teklifin yasalaşması halinde çocukların beden bütünlüğünün korunmasına yönelik yeni bir hukuki düzenleme hayata geçirilmiş olacak.

Milletvekili Karakoç, açıklamasında çocukların sağlığını ve geleceğini korumaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, “Neslimizi ve evlatlarımızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.