Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cenneti, annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olduklarına vurgu yapan Başkan Toptaş, kadınlara sadece bir gün değil, ömür boyu değer verilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Kadınlar, insanlık için bir nefes kadar değerlidir”

“8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977'de onaylanmasından bu yana, tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun yüzde 49,7’si kadınlardan oluşmaktadır. Türkiye’mizde 42 milyon 811 bin 834, Kahramanmaraş’ımızda 571 bin 711, Onikişubat’ımızda ise 217 bin 438 kadın vatandaşımız yaşamaktadır. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olan bizler, sadece 8 Mart’ta değil, ömrümüz boyunca kadınlarımızı başımızın tacı olarak görüyoruz. Hepimiz bir annenin, yani bir kadının evlatlarıyız. Bu anlamda hepimizin hayatına bir kadın dokunmuş, hayatlarımızda unutulmaz ve doldurulamaz bir yer edinmiştir. Kadınlarımızın hayatımızdaki önemini ifade edecek olursak, onlar; içine girdiği her ortamı güzelleştirir ve daha yaşanır hale getirir, hayata tutunmamızı ve hayattan zevk almamızı sağlar. Doğrusu kadınlar, insanlık için bir nefes kadar değerlidir.

“Onikişubat Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanında olduk”

Onikişubat Belediyesi olarak pek çok çalışmamızda kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bizlere düşen görev, kadınlarımızı her platformda desteklemek ve pozitif ayrımcılık yapmaktır. Bu anlamda ailenin temelini annelik göreviyle oluşturan kadınlarımızın statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. İnşasına hızla devam ettiğimiz girişimci kadınlarımızın emeğini kazanca dönüştürecek ONİKAD Kadın Emeği Çarşımız, yine Gastronomi Akademimiz, bunun yanı sıra Seramik Atölyemiz ile Bilgi ve Kültür Evlerimizde her dönem düzenli olarak Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak okuma-yazma kurslarından tutun da, ev ekonomilerine katkıda bulunacakları meslek edindirme kurslarımızla kadınlarımızı merkeze alan yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Kadınlarımızla büyük bir gayret içinde yeni projelere de imza atacağız. Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yâd ediyor; her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Sevginin, fedakârlığın ve vakarın sembolü olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”