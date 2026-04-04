Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin kullandığı hesaplarda yaklaşık 3 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheliye yönelik adli arama ve el koyma işlemleri yapılırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 29 cep telefonu, 21 SIM kart, 1 flash bellek ve 1 SSD depolama cihazı ele geçirildi.

Ekipler tarafından 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 17’si Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer 4 şüpheli ile birlikte ceza infaz kurumlarında bulunan 5 şüphelinin işlemlerinin ise SEGBİS üzerinden yürütüleceği öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.