Şehir merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan olumsuzlukları gidermek için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hummalı bir çalışma başlattı.

Yağışla birlikte arterlerde biriken çamur, taş ve çeşitli atıkların temizlenmesi amacıyla tüm birimler sahaya sevk edilirken, şehir merkezinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, onlarca iş makinesi ve temizlik aracıyla yüzlerce personel görev alıyor. Ekipler, yoğun yağış nedeniyle yollara taşınan tonlarca malzemeyi temizleyerek ulaşımın güvenli hale getirilmesi için aralıksız mesai yürütüyor.

Arterler Ulaşıma Açık Tutuluyor

Özellikle araç ve yaya hareketliliğinin en yoğun olduğu Azerbaycan Bulvarı, Ahırdağ Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Sait Zarifoğlu Caddesi ve Garbi Caddesi başta olmak üzere birçok noktada temizlik faaliyetleri hızla sürdürülüyor. Yollarda biriken çamurun yanı sıra mazgal ve yağmur suyu kanallarında tıkanmaya sebep olan atıklar da temizlenerek yağmur suyu tahliye sisteminin sağlıklı şekilde çalışması yeniden sağlanıyor.

Ekipler Sahada, Görev Başında

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağanak yağışın ardından şehirde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için tüm imkânların seferber edildiği vurgulandı. Açıklamada, “Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şehir merkezinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekiplerimiz sahada görev başında. Özellikle ana ulaşım güzergâhlarında yağışla birlikte yollara taşınan çamur, taş ve diğer atıkların temizlenmesi titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın konforu ve güvenliği bizim için önceliklidir. Bu doğrultuda olumsuz hava koşullarına karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda” ifadelerine yer verildi.