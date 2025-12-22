Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, UNESCO’nun Türkiye’deki ilk ve tek Edebiyat şehrinde kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları yalnızca şehir merkeziyle sınırlı tutmayarak “Edebiyatın Başkenti” kimliğini ilçelere de taşıyor.

Bu kapsamda, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini vatandaşlarla buluşturan etkinlikler zincirine Elbistan’da bir yenisi daha ekleniyor. Tarihçi – yazar Mehmet Işık, Elbistan’da düzenlenecek özel bir söyleşi programında gençlerle bir araya gelecek.

22 Aralık Pazartesi günü, Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek program, saat 10.30’da başlayacak. Söyleşide Mehmet Işık, “Tarihle Yoğrulan Bir Ömür: Mükrimin Halil Yinanç” başlığı altında önemli bir sunum yapacak. Programda, Selçuklu tarihi üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalarla tanınan, Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç’ın ilim ve fikir dünyasına katkıları ele alınacak. Mehmet Işık, Yinanç’ın akademik kişiliğini, tarih anlayışını ve Türk tarih yazımına kazandırdığı eserleri gençlere aktaracak.