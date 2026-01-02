İstiklalspor adına düzenlenen kampanya, “İstiklalspor Bu Şehrin Yarını” sloganıyla kamuoyuna duyuruldu.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre bağış kampanyası 2 Ocak tarihinde başlayacak, 16 Ocak tarihinde sona erecek. Kampanya süresi boyunca kulübe destek veren sporsever vatandaşların isimleri, her akşam saat 19.00’da basın ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu kampanyamıza, Bu kadim şehre her zaman sahip çıkan Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, imkânları ölçüsünde “çorbada tuzum olsun” diyerek destek vereceklerine yürekten inanıyoruz.

“Sizinle biz daha güçlüyüz.”