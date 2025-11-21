Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda şehir genelinde sosyal yaşamı güçlendirecek yeni sosyal donatıları bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla Onikişubat İsmailli Mahallesi’ne kazandırılan taziye evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.İsmailli Taziye Evi’nin açılış programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, İsmailli Mahalle Muhtarı Ahmet Koska ile mahalle sakinleri katıldı.

Dualar eşliğinde kesilen kurdeleyle birlikte tesis hizmet vermeye başladı.Açılış töreninin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyet taziye evini gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Görgel, taziye evinin İsmailli Mahallesi’ne hayırlı olmasını dileyerek tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mahalleliye Konforlu Bir Alan Sunacak

Modern yapısıyla dikkat çeken taziye evi, mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Vatandaşların acılı günlerinde bir araya gelebileceği, taziye kabulünü düzenli ve uygun şartlarda gerçekleştirebileceği tesis, sosyal dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlayacak.