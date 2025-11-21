Türkoğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı.

Türkoğlu Belediyesinde yaptığı tasarruf tedbirleri ve ilçe genelinde uyguladığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, “ hükümlüler belediye hizmetlerinde çalışarak ilçemizi güzelleşirken, özgürlüklerini de yaşayacak.” Dedi.

Türkoğlu Belediyesi, hükümlülerin toplumsal yaşama entegrasyonu ve ilçenin hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yeni bir iş birliği başlattı.Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile çok önemli bir iş birliği protokolünü hayata geçirdi. Protokol, Türkoğlu Açık Cezaevi'nde olan hükümlülerin, Belediyenin Fen İşleri, Temizlik İşleri ve diğer hizmet birimlerinde etkin görev almasını sağlayacak.

SOSYAL HAYATA KATILIM PROTOKOLÜ

İmzalanan bu kapsamlı protokol sayesinde iki temel hedefi aynı anda gerçekleştiriliyor:Hükümlülerin Sosyal Entegrasyonuna Destek: Cezasını çeken bireylerin iş becerisi kazanarak ve çalışma hayatına katılarak topluma yeniden kazandırılmasına önemli bir katkı sunuluyor.

Belediye Hizmetlerinde Verimlilik Artışı: İlçe halkının gereksinim duyduğu belediye hizmetlerine daha dinamik, hızlı ve nitelikli bir şekilde yanıt veriliyor.

BAŞKAN KARACA: HER İKİ TARAFA DA KAZANDIRAN MODEL

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, projenin önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Bu projeyle, hem ilçemizin kalkınma hızını artırıyor hem de infazını tamamlayan vatandaşlarımıza hayatlarında yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyoruz. Onların alın terini Türkoğlu'nun güzelleşmesine harcamaları, en büyük mutluluk kaynağımız. Bu iş birliği, suç oranlarının düşürülmesine de dolaylı olarak katkı sağlayacak bir modeldir. Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Tiryaki'nin vizyoner desteğiyle, Türkoğlu'ndan Türkiye'ye örnek olacak, her iki tarafa da kazandıran bir toplumsal rehabilitasyon modelini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun."