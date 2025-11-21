Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız her adımda, yaptığımız her hizmette aileyi merkeze aldık. Çünkü biliyoruz ki; güçlü aile olmazsa güçlü şehir olmaz, güçlü millet olmaz.Bu duruşumuz bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu doğrultuda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Stratejik Araştırmalar ve Akademisyenler Derneği (SAKA) öncülüğünde düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Akademisi Kongresi, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Programa; Vali Mükerrem Ünlüer, 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanvekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgin, SAKA Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Belli’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

“Aile; Sevginin, Adaletin ve Sorumluluğun İlk Öğrenildiği Yerdir”

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “2025 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesi, milletimizin bin yıllık irfanından süzülüp gelen aile anlayışının bugün de devlet politikası olarak sahiplenildiğinin güçlü bir göstergesidir. Aile, bizim medeniyetimizde; sevginin, adaletin, merhametin, sadakatin ve sorumluluğun ilk öğrenildiği yerdir. Aile; Sütçü İmam’ın cesaretini, Senem Ayşe’nin fedakârlığını, Maraş’ın kurtuluş destanını yetiştiren o büyük ocağın adıdır. Bu şehir, aileyi bir karakter, bir duruş, bir ruh olarak gören bir şehirdir” cümlelerini kaydetti.

“Attığımız Her Adımda Aileyi Merkeze Alıyoruz”

Başkan Fırat Görgel konuşmasının devamında, “Dünya büyük bir dönüşüm yaşıyor. Dijitalleşme, göç, sosyal medya, değişen toplumsal yapı bütün bu süreçler aileyi bir sınavın içine çekiyor. Bugün artık en çok konuşmamız gereken şey; bu köklü yapıyı nasıl koruyacağımız, nasıl güçlendireceğimizdir. İşte bu bilinçle Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız her adımda, yaptığımız her hizmette aileyi merkeze aldık. Çünkü biliyoruz ki; güçlü aile olmazsa güçlü şehir olmaz, güçlü millet olmaz. Bu anlayışla,yeni doğan paketleriyle her bebeğimizi şehrimizin bir emaneti olarak karşılıyoruz. Sosyal söyleşiler, kültür programları ve aile temalı etkinliklerle hem farkındalık oluşturuyor hem aile bağlarını güçlendiriyoruz. 50 yılı aşkın evlilik yolculuğunu birlikte sürdüren çınarlarımıza kültür turları düzenleyerek tecrübelerini pekiştiriyor, hayatlarına güzel anılar katıyoruz. Emeklilerimize destek paketleri ile onların yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize aylık destek programımızla dayanışmayı büyütüyoruz. Anne–kız ve baba–oğul kamplarıyla aile içi iletişimi, paylaşımı ve güveni artıran örnek projeler ortaya koyuyoruz. Ve şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bizim belediyecilik anlayışımızda her hizmetin kalbinde aile vardır. Bu duruşumuz bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“En Asli Görevlerimizden Biri Aile Kurumuna Sahip Çıkmak”

65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ise programda yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir şeyi açıkladı. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi Eylem Planı bu konu aile kurumunun ve ailenin her bir ferdinin iyilik halinin arttırılmasına yönelik bir dizi çalışmayı barındıran vizyon belgesi. Bu belge ‘Aile Yılı’nda çok önemsediğimiz bir belge. Bu belgede küresel riskleri, tehditleri ve bu tehditlerin karşısında ailenin korunmasına yönelik adımlar var. 5 temel stratejik amaç altında 15 hedef ve 100 faaliyetten oluşan eylem planı. Bugün doğurganlık hızımız 2,1’in altına düşmüş durumda ve bu oran hızla düşüyor. Bu anlamda özellikle evlilikten korkan, çocuk bakımından korkan gençlerimizin desteklenmesini kıymetli buluyoruz. Bizim en asli görevlerimizden biri de aile gibi değerlerimize sahip çıkmak. Aile değerlerimize yapılan her türlü saldırının karşısında hep birlikte tek vücut olarak karşısında durmalıyız. Bu kapsamda bugün başlatılan bu kongrenin de bu amacımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu özel programın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi de bizleri ayrıca mutlu etti. Kongrede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Kongre, Aile ve Toplumsal Yapı Üzerine Akademik Tartışmaları Derinleştirecek

Çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Akademisi Kongresi, aile, toplumsal yapı, göç, dijitalleşme ve sosyal dönüşüm gibi konuların ele alınacağı oturumlarla devam edecek. Kongrenin, 2025 Aile Yılı vizyonu doğrultusunda aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik akademik katkılar sunması hedefleniyor.