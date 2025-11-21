65 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesisin 2026’nın ilk aylarında tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki kapasitesini güçlendirecek yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Sütçü İmam Mahallesi’nde hayata geçirilen Pınarbaşı Millet Konağı projesi inşa sürecinde önemli bir aşama daha geride bıraktı.

Yaklaşık 65 Milyon TL yatırım bedeli ile başlatılan projede tesisin kaba inşaatı tamamen tamamlanırken; sıva, dış kaplama, iç ve dış tefrişat çalışmaları ile çevre duvar imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Kısa sürede önemli mesafe alınan projede ekipler, yapıyı planlanan takvime uygun şekilde tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Her Yaş Grubuna Hitap Eden Çok Yönlü Bir Sosyal Merkez

Pınarbaşı Millet Konağı, bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getirecek donanımlı bir tesis olarak planlandı. Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken tesiste; taziye evi, yetim koordinasyon merkezi, etüt salonları, çocuk oyun alanları, çocuk ve yetişkin kütüphaneleri, bilgisayar odaları ve konferans salonugibi pek çok sosyal, kültürel ve eğitim odaklı birim yer alacak.

Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar her kesime hitap edecek şekilde tasarlanan Millet Konağı, yalnızca bir tesis olmanın ötesine geçerek mahalle sakinlerinin buluşma, öğrenme ve dayanışma noktası olacak.

Birlik ve Beraberliğin Yeni Adresi

Dulkadiroğlu’nda sosyal hayatı güçlendirecek proje, hayata geçtiğinde sadece Sütçü İmam Mahallesi’ne değil, çevredeki birçok mahalleye de hizmet sunacak. Eğitimden kültürel faaliyetlere, sosyal dayanışmadan toplumsal birlikteliği artıracak etkinliklere kadar geniş bir yelpazede yeni imkânlar vatandaşlarla buluşacak. Bu yönüyle Pınarbaşı Millet Konağı’nın, şehrin birlik ve beraberliğinin sembol mekânlarından biri olması hedefleniyor.

2026’nın İlk Aylarında Açılması Planlanıyor

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların 2026 yılının ilk aylarında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Tamamlandığında bölgenin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak olan Pınarbaşı Millet Konağı, Dulkadiroğlu’nun yaşam kalitesine uzun yıllar değer katacak.