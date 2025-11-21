Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefi doğrultusunda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına hız verdi.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında, şehrin ana arterlerinde bulunan büyük kavşaklarda kapsamlı bir peyzaj uygulaması hayata geçiriliyor.Bu kapsamda ilk uygulama, şehrin simgesel noktalarından biri olan Madalyalı Kavşak’ta gerçekleştiriliyor.

Ekipler, kavşak çevresindeki zemin düzenleme çalışmalarını tamamlayarak mevsimlik çiçek dikimine geçti. Kavşak; menekşe, çuha çiçeği, süs lahanası, lale soğanı ve sümbül soğanı gibi farklı türlerdeki bitkilerle renkli bir görünüme kavuşturuluyor. Mevsime uygun çiçek türleriyle yapılan bu düzenleme hem kent estetiğine katkı sağlayacak hem de vatandaşlara görsel açıdan daha keyifli bir ortam sunacak.

Çalışmalar Madalyalı Kavşak ile sınırlı kalmayacak. Şehir genelindeki diğer ana kavşaklarda da peyzaj uygulamaları etaplar halinde devam edecek. Proje kapsamında şehirdeki kavşaklara 500 binin üzerinde mevsimlik çiçek dikilecek. Kent estetiğini güçlendirmeyi ve yeşil alan miktarını artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı çevre düzenleme hamlesiyle şehirde daha canlı, renkli ve estetik bir görünüm ortaya çıkarmayı hedefliyor.