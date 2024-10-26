Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi'nde, işe gitmek üzere yolda yürüyen Recep Ç., silahlı saldırıya maruz kaldı.

Olay, bir otomobilden inen bir saldırgan tarafından gerçekleştirildi. Saldırgan, ilk olarak pompalı tüfekle ateş etmeye çalıştı ancak tüfeğin tutukluk yapması üzerine belinden tabanca çıkararak saldırıyı sürdürdü.

Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın hedef aldığı Recep Ç’ye tabancayla ateş ettiği anlar açıkça görülüyor.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatırken yaralının hastanede tedavisi sürüyor.