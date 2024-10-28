Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. Yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve finans sağladıkları iddialarıyla haklarında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova'da gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Kahraman polis gücüne teşekkür etti.

Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." mesajını da ekleyerek güvenlik güçlerine destek verdi.