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2022 Model Renault Toros Geliyor

Bir döneme damgasını vuran Renault Toros yıllar sonra yeniden üretim bandına girecek. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

2022 Model Renault Toros Geliyor

2022 Model Renault Toros Geliyor

Bir döneme damgasını vuran Renault Toros yıllar sonra yeniden üretim bandına girecek. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:23
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Bir dönem Türkiye yollarına damga vuran efsane modeller tekrardan üretim bandına giriyor.

Şu sıralar 2022 model Tofaş Şahin’in tekrardan üretileceğine dair bazı söylentiler var. Bilindiği üzere bu söylentilerin kaynağı ise Etiyopya.

İddialara göre Etiyopya yıllar sonra tekrardan Holland DOCC modelini üretmek için kolları sıvadı. (Holland DOCC, Şahin’in Etiyopya’daki adı)

Şahin’in üretileceği iddialarından sonra şimdi de aynı iddialar Toros için ortaya atıldı.

Aynı Şahin gibi ülkemizde bir dönem çok fazla tutulan Toros, Renault’un efsaneleşen modellerinden biriydi.

Toros’un orijinal ismi Renault 12’ydi. Fakat o dönemde Türkçe isim koyma trendine uyan Renault, bu modeline Toros dağlarından esinlenerek bu ismi vermişti.

Ülkemizde 1989 – 2000 yılları arasında üretilen Renault Toros, 2 farklı versiyon olarak karşımıza çıktı.

Birinci versiyonda 4 ileri, ikinci versiyonda ise 5 ileri vites bulunuyordu. Ayrıca kasa tipi olarak da iki farklı versiyon vardı.

Sedan versiyonun yanı sıra Station Wagon olarak isimlendirilen SW modelleri de fazlasıyla dikkat çekmişti.

Sağlamlığıyla ön plana çıkan Toros modelleri, teknoloji donanımı açısından çok bir şey vaat etmiyordu. Renault da bu modelle çok fazla ilgilenmedi.

Türkiye haricinde pek çok ülkede de satışa sunulan bu model, 2000 yılında yılın otomobili seçilmeyi başarmıştı.

Ne tesadüftür ki aynı yıl Renault Toros’un üretimi Avrupa Birliği Euro Emisyon Kuralları’na uymadığı için üretimden kaldırıldı.

Şimdi ise bu modelin yenilenerek tekrardan satışa sunulması gündemde. Renault 12 olarak satışa çıkacak olan modelin hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise şimdilik belli değil.

Elbette bu durumun şimdilik söylenti aşamasında olduğunu da unutmamak gerekiyor. Fakat Renault’un eski otomobillerini elektrikli olarak satışa sunma arzusunun bulunduğunu da biliyoruz.

Yani Toros, elektrikli motor seçeneği ile karşımıza çıkarsa bizleri çok fazla şaşırtmayacaktır.

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2022 Model Renault Toros Geliyor
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