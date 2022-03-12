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Bayraktar Akıncı Tiha irtifa rekorunu kırdı

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA bugün gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Bayraktar Akıncı Tiha irtifa rekorunu kırdı

Bayraktar Akıncı Tiha irtifa rekorunu kırdı

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA bugün gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

12 Mart 2022 Cumartesi 11:50
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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu.

Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli, devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmayı başardı.


40.170 FEETE ÇIKTI

Kar, kış demeden Çorlu'da test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40.170 feet yüksekliğe çıktı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş testinde 38.039 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı. Bayraktar AKINCI TİHA'lar halihazırda güvenlik güçleri tarafından aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi.

İKİ ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 2 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti. Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

BAYRAKTAR AKINCI C YOLDA

Envantere giren Bayraktar AKINCI A TİHA, 2 X 450 HP olmak üzere toplam 900 HP güce sahip motorlarla görev yapıyor. Milli TİHA'nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI C ise 2 X 950 HP olmak üzere toplamda 1900 HP motor gücüne sahip olacak. Bayraktar AKINCI C TİHA'nın da ilk uçuşunu yakın zamanda yapması hedefleniyor.

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Bayraktar Akıncı Tiha Irtifa Rekorunu Kırdı
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