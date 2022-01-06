Elektrikli Tofaş Şahin'in çıkış tarihi açıklandı

Anadolu'da sık tercih edilen arabalardan olan Tofaş Şahin'in, her ne kadar modası geçmiş olsa da gelen son duyumlar kullanıcıları bir hayli heyecanlandırdı.

Ülkemizde 2002'de üretimi duran Şahin'in piyasada en genci 20 yaşında. Durum böyle olunca ömrünü neredeyse tamamlamış olan Şahin için hurdalık yolu göründü. Ancak Şahin tutkunlarını sevindiren bir gelişme yaşandı.

Şahin Türkiye'de üretimini durdursa da farklı ülkelerde üretime devam etti. Hatırlanacağı gibi Tofaş sonunda Etiyopya ve Mısır üretim hattına girmişti.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Etiyopya yeni nesil Şahin için ciddi adımlar atmıştı. Fakat teknik nedenlerden ötürü bu adımlar yarım kaldı. Yetkililer Şahin'in ikili şase yapısının güvenlik açığı oluşturduğu sebebiyle bu otomobili yenilemekten vazgeçtiler.

Tamamen yenilenmiş, yekpare bir şase yapısı sorunu çözecekti. Yekpare şase tasarımı bazı yenilikçi fikirleri de beraberinde getirdi.

Son dönemde elektirikli yakıtlara geçiş söz kousuyken bu geçişi fırsata çevirmek isteyen yetkililer yeni nesil Şahin'in elektrikli motorla gelmesi kararını aldı.

Elektrikli motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan yeni nesil Şahin için harekete geçildi. Yetkililer dış tasarımının nasıl olacağı konusunda fikirler geliştirirken, daha önce yapılan açıklamada klasik tasarımın korunacağı iddia edilmişti. Şimdilerde ise eski tasarımla, daha modern bir tasarımın birleştirileceği konuşuluyor.

Yetkililer tasarım ve dizayn aşamasından sonra mevcut fabrikalardan birinin elektrikli Tofaş Şahin için modernize edileceğini de söylüyorlar. Böylece yeni nesil Şahin'in bu fabrikalardan birinde üretim bandına gireceği düşünülüyor.

Asıl önemli olan ise otomobilin 2026 yılında satışa sunulmak istenmesi.

Şimdilik bu bilgiler iddia olarak konuşulsa da, somut adımlar atılmaya başlandığında, resmi açıklamalar da gecikmeden yapılacaktır.