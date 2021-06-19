Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi Tamamlanıyor
Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Telafi Eğitimi İçin Hazırlık
Kahramanmaraş’ta Telafi Eğitimi İçin Hazırlık
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan babalar günü mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
İlçelerde Yollar Büyükşehir’le Yenileniyor
İlçelerde Yollar Büyükşehir’le Yenileniyor
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk Ders Zili Çaldı
Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönemin İlk...

Instagram ve WhatsApp çöktü mü?

Gün içerisinde pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'da çeşitli erişim problemleri yaşanıyor.

Instagram ve WhatsApp çöktü mü?

Instagram ve WhatsApp çöktü mü?

Gün içerisinde pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'da çeşitli erişim problemleri yaşanıyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi 15:01
banner459

Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Peki, Instagram ve WhatsApp çöktü mü? Instagram erişim sorunu-engeli! Instagram 5xx server error ne demek? İşte detaylar...

INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram ve WhatsApp'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.

İşte sorunun nedeni;

Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

ÖZELLİKLERİ

Belirgin özellikleri; fotoğrafları bir kare şekline sınırlandırmak, Kodak Instamatic ve Polaroid resimler, cep telefonu kameralarında kullanılanın aksine 4:3'lük çerçeve oranı. Bu durum yeni bir güncelleme ile değişmiş, kullanıcılar özgün çerçeve oranı kullanabilir hale gelmişlerdir.

TBT ÖZELLİĞİ

Instagram geliştiricileri genellikle perşembe günü yapılan TBT paylaşımlarını farklı bir özellik haline getirdi. Özelleştirilen bu özellik sayesinde geçmişte paylaşılan fotoğraflar, yeni bir gönderi olarak paylaşılabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Instagram Ve WhatsApp çöktü Mü?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA uzaya kargo taşıyan roketini fırlattı!
NASA uzaya kargo taşıyan roketini fırlattı!
İnternet devi Google'dan flaş karar
İnternet devi Google'dan flaş karar
Whatsapp'ın Verdiği Süre Doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi
Whatsapp'ın Verdiği Süre Doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi
Whatsapp'ta Süre Doluyor: Kabul Etmeyenlerin Hesapları Silinecek
Whatsapp'ta Süre Doluyor: Kabul Etmeyenlerin Hesapları Silinecek
Türksat 5a, 31 Derece Doğu Yörüngesine Ulaştı
Türksat 5a, 31 Derece Doğu Yörüngesine Ulaştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber