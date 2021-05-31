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İnternet devi Google'dan flaş karar

Google, kullanıcılara bulut üzerinden yüksek kalitede sınırsız fotoğraf depolamasını bitiriyor. Google, kullanıcıları 1 Haziran'dan itibaren paralı hizmete yönlendirecek. Peki, Google'ın görüntü depolama hizmeti Google Fotoğraflar ne kadar olacak? İşte Google Fotoğraflar ve Google One'nın aylık ve yıllık ücret tarifeleri.

İnternet devi Google'dan flaş karar

İnternet devi Google'dan flaş karar

Google, kullanıcılara bulut üzerinden yüksek kalitede sınırsız fotoğraf depolamasını bitiriyor. Google, kullanıcıları 1 Haziran'dan itibaren paralı hizmete yönlendirecek. Peki, Google'ın görüntü depolama hizmeti Google Fotoğraflar ne kadar olacak? İşte Google Fotoğraflar ve Google One'nın aylık ve yıllık ücret tarifeleri.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:49
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Google'ın görüntü depolama hizmeti Google Fotoğraflar için sınırsız yedeklemede sona gelindi. Google Fotoğraflar için 1 Haziran'dan yüksek kalitede sınırız depolamayı sonlandırıyor. Şirket Google One üzerinden ücret karşılığı ek depolama alanı sunuyor.

Google bünyesinde hesabı bulunanlara 15 GB'ye kadar ücretsiz depolama alanı hizmeti ise devam edecek. Şirket yaklaşık 6 ay önce kullanıcılara duyuruda yapmıştı. Google Pixel kullananlar ise sınırsız fotoğraf depolama hizmetinden faydalanmaya devam edecek.

Google'ın 15 GB'lik alanı sadece fotoğraflar için değil bütün Google hesaplarını kapsıyor. Yani Drive, E-Tablolar, Slaytlar gibi hizmetler de 15 GB'lik alana dahil.

GOOGLE ONE NE KADAR?
Şirket 15 GB'lik ücretsiz alanı yeterli bulmayan kullanıcılara üç farklı abonelik seçeneği sunuyor.

Google One'da 100 GB aboneliğin aylık ücreti 5.79 lira, yıllık ödeme ise 57.99 lira.

NTV'de yer alan habere göre, 200 GB'lik seçenek aylık 11.59 lira, yıllı 115.99 lirayken son olarak 2TB'lik alanın aylık ücreti 28.99, yıllık ücreti ise 289.99 lira olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
İnternet Devi Googledan Flaş Karar
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