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Kahramanmaraş’taki ‘Robocoop’projesine Avrupa Birliği'nden Destek

Avrupa Birliği'nin yürüttüğü Erasmus+ Programı Key Action 220 (KA220) Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Tekerek'in“Robot Cooperation ‘RoboCoop’" adlı projesi 198,140.00 Avro desteğe layık görüldü.

Kahramanmaraş’taki ‘Robocoop’projesine Avrupa Birliği'nden Destek

Kahramanmaraş’taki ‘Robocoop’projesine Avrupa Birliği'nden Destek

Avrupa Birliği'nin yürüttüğü Erasmus+ Programı Key Action 220 (KA220) Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Tekerek'in“Robot Cooperation ‘RoboCoop’" adlı projesi 198,140.00 Avro desteğe layık görüldü.

07 Haziran 2022 Salı 15:43
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Robot Cooperation "RoboCoop", gelişmiş bir sosyal insansı robot olan PepperRobot'u üniversitemiz araştırmacıları ve öğrencileri buluşturacak. Proje sonucunca üniversitemizin envanterine dâhil edilecek olan insansı robot Pepper, hem yapay zekâ ve robotik araştırmaları, hem de üniversitemiz eğitim öğretim süreçlerinde kullanılacak olup, proje kapsamında ayrıca AB'den ortaklarla birlikte insansı robotların dâhil olduğu eğitim müfredatı da geliştirilecektir. Bu kapsamda insansı robot kullanımı ve geliştirme süreçleri üzerinde deneyim kazanma ve eğitim alma fırsatı doğmuş olacak.

İlk defa bir Türk üniversitesinin sahip olacağı insansı robot Pepper ile gelecekte hayatımızda daha çok yer alacak olan insansı robotları tanıma, kullanmayı öğrenme ve bu robotlarla uygulanabilecek projeler geliştirme konusunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi araştırmacı ve öğrencileri büyük bir avantaja sahip olacak. Geliştirilecek olan eğitim müfredatı ile öğrencilerimizin istihdamına da katkı sağlayacak ve üniversite bölümlerine insansı robot dersleri eklenecek.

Bu projenin üniversitemiz robotik çalışmaları için bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Prof.Dr. Mehmet Tekerek, "Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezindeki gönüllü öğrencimiz Ömer Faruk Zülkadir ile çalışmalarımız neticesinde projemize Avrupa Birliği'nden destek almış bulunmaktayız. Yakın bir gelecekte hayatımıza daha çok dâhil olacak olan insansı robotları tam anlamıyla öğrenmek günümüz için en önemli meselelerden biridir. Biz bu proje ile üniversitemiz araştırmacılarına kaynak oluşturmayı hem de öğrencilerimize sağlanacak eğitimlerle daha nitelikli olarak mezunlar olarak istihdam edilmelerine katkıda bulunacağız." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’taki ‘Robocoop’projesine Avrupa Birliğinden Destek
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