Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevini başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından açıkladığı söz konusu projenin detaylarına yer verildi.

Haberleşme ve yer gözlem uydularıyla uzay alanında önemli kabiliyetler kazanıldığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli kabiliyetini insanlı uzay göreviyle genişleteceği kaydedildi.

Açıklamada, Türk bilim insanlarının hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte uluslararası uzay istasyonuna gönderebilecekleri ifade edilerek, böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırma yapma imkanının yakalanacağına dikkat çekildi.

Uzay görevinin 10 gün süreceğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye’nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projeler Milli Uzay Programı ile ortaya konuldu. Söz konusu stratejik 10 hedef kapsamında, dünya yörüngesinde ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketle Ay’a sert iniş gerçekleştirilecek, yeni nesil uydu geliştirme alanında ticari bir marka ortaya çıkartılacak, Türkiye’ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilecek, uzaya erişimi sağlamak amacıyla bir uzay limanı işletmesi kurulacak, uzay havası veya meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapılarak uzaydaki yetkinlik arttırılacak, Türkiye, astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha yetkin bir konuma getirilecek, uzay alanında sanayi kümelenmesi ile entegre çalışmalar yürütülecek, ODTÜ ile birlikte uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak, uzay farkındalığı oluşturulacak ve bir Türk vatandaşı, bilim misyonuyla uzaya gönderilecek."

Açıklamada, Milli Uzay Programı’nda yer alan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonunun gerçekleştirilmesiyle Türkiye'nin, uluslararası uzay istasyonunun altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağı belirtilerek, bu prestijli misyon ile Türkiye'nin uzaya vatandaşını gönderen ülkeler arasında yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, uzay yolcusu adaylarında aranacak genel şartlar şu şekilde belirtildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 45 yaşından küçük olmak, kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması."

Seçilen 2 aday TUA veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek

Açıklamada, aday seçiminde aranacak genel sağlık kriterlerine yönelik de şu bilgilere verildi:

"Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olmak, renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak, protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak, tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak, kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak, alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak, karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak ve epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olmak."

Başvuruların, "uzaya.gov.tr" adresi üzerinden 23 Haziran saat 20.23’e kadar alınacağının ifade edildiği açıklamada, ilk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi taleplerde bulunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, adayların, test, tetkik ve muayeneden geçirildikten sonra İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacağına işaret edilerek, tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı 2’ye düşürüleceği belirtildi.

Seçilen 2 adayın Türkiye Uzay Ajansı veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu, 1998 yılında Dünya yörüngesine yerleştirildi. Aradan geçen 24 yılda istasyona 150 milyar dolarlık yatırım yapıldı. İstasyonda, insan araştırmaları, biyoloji ve biyoteknoloji, fizik ve malzeme bilimleri, teknoloji geliştirme, dünya ve uzay bilimleri alanlarında 3 binden fazla deney gerçekleştirildi. Bugüne kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 20 farklı ülkeden çoğu bilim insanı 258 kişi ziyaret etti." ifadesine yer verildi.