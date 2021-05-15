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Whatsapp'ın Verdiği Süre Doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için verdiği süre bugün yani 15 Mayıs itibarıyla sona erdi.

Whatsapp'ın Verdiği Süre Doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi

Whatsapp'ın Verdiği Süre Doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için verdiği süre bugün yani 15 Mayıs itibarıyla sona erdi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:12
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Sözleşmeyi onaylamayanların kademeli olarak hesaplarını kaybedecekleri iddiaları sonrasında WhatsApp'tan bugün yapılan açıklamada, "Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz. Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sözleşme onayı için verdiği sürenin son günü olan 15 Mayıs'ta Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLERİN SINIRLANDIRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı iddia edilmişti.

İlk olarak kullanıcıların, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacağı ve bir süre sonra bu bildirimin kalıcı hale geleceği aktarılmıştı. Daha sonra kullanıcıların aramaları cevaplandırabileceği ancak sohbet listelerine erişemeyecekleri vurgulanmıştı. Bir sonraki adımda ise kullanıcıların bu özellikten de mahrum kalacaklarına dikkat çekilmişti.

TARTIŞMALI SÖZLEŞME NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KULLANICI KAYBETTİ

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı. WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

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