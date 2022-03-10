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"Böcek Sevdalısı" Profesör, 4 Bin Türlük Koleksiyonunu Müzede Sergilemek İstiyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan, lisans eğitiminden beri biriktirdiği 4 bin türden oluşan böcek koleksiyonunu müzede sergilemek istiyor.

"Böcek Sevdalısı" Profesör, 4 Bin Türlük Koleksiyonunu Müzede Sergilemek İstiyor

"Böcek Sevdalısı" Profesör, 4 Bin Türlük Koleksiyonunu Müzede Sergilemek İstiyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan, lisans eğitiminden beri biriktirdiği 4 bin türden oluşan böcek koleksiyonunu müzede sergilemek istiyor.

10 Mart 2022 Perşembe 15:08
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Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 1994 yılında yüksek lisans eğitimi alırken NATO projesi kapsamında Belçika'da katıldığı projede incelediği bir arı türünden etkilenen Aslan, zamanla farklı türlerdeki böcekleri de araştırmaya başladı.

Zaman içinde alanında uzmanlaşan, katıldığı eğitim ve doğa gezilerinde çeşitli böcek türleri biriktirmeye başlayan Aslan, büyük bir koleksiyonun sahibi oldu. KSÜ Laboratuvarı'nda öğrencileriyle çalışmalarını sürdüren, birçok ülkeden böcek türünü de araştırmalarına dahil eden 50 yaşındaki Aslan'ın koleksiyonunda 4 bin tür bulunuyor.

Biriktirdiği türleri tek tek iğneleyerek çerçeveleyen Aslan, bu böcekleri kurulacak bir müzede sergileyerek hem bilim dünyasının hem de meraklıların ilgisine sunmayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan, AA muhabirine, lisans eğitimi yıllarında böceklerin ilgisini çekmeye başladığını, merakının zamanla koleksiyonerliğe dönüştüğünü belirtti.

Yıllarca çeşitli türlerdeki böcekleri toplayabilmek için emek harcadığını, daha sonra öğrenci tez ve doktoraları sayesinde de büyük koleksiyon oluşturduğunu belirten Aslan, "O kadar güzel ki böcekler dünyasına girdiğiniz zaman onların renkleri, görevleri ve onların doğadaki etkinlikleri olsun bunu öğrendikçe aşkla bu işi yapıyorum." dedi.

Koleksiyonunda çok sayıda türün olduğunu ifade eden Aslan, şöyle devam etti:

"Genel olarak böcek türlerimiz Türkiye'ye ait ama bunun içerisinde Belçika'dan getirmiş olduğum bombus arı türleri de var. Bombus arısının 218 alt türü var bunlardan 120'si bende mevcut. Çiçek sineğinin 26 alt türü de yine koleksiyonumda yer alıyor. Genelde ülkemizi tanımamız gerekiyor çünkü yabancılar 1940'lı yıllarda birçok böcek örneklerimizi alıp gitmiş hatta teşhisleri yapıp kendi isimlerini vermişler. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Bizim böceklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Böcek veya doğadaki zenginliğimizi millileştirmemiz lazım. Doğaya çıkıp, herkesten önce bulup onları isimlendirip dünyaya tanıtmak istiyoruz.

Yaklaşık 4 bin tür var. Hala öğrencilerimle beraber keşfediyorum çünkü Kahramanmaraş ilimiz çok zengin. Yeni türler bulabiliyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce dağ şekeri bitkisi üzerinde yaşayan 2 farklı böcek türünü literatüre kazandırdık. Bu böceklere 'Kahramanmaraşensis' ve 'Hasanberkayi' isimlerini verdik. Bunlarla birlikte bombus arıları çok önemli özellikle doğadaki tozlaşma etkinlikleri sebebiyle. Bununla doğada kültür bitkileri üzerinde yaptığımız çalışmalar var, onların üzerinden topladığımız böceklerimiz var."

- "Müzede sergilemek istiyor"

Koleksiyonunu daha farklı türlerdeki böcekleri katarak genişletmek isteyen Aslan, çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Böcek meraklılarını laboratuvara beklediğini ifade eden Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına (DOĞAKA) bir proje verdik. Burada bir müze oluşturmak istiyoruz. Eğer DOĞAKA tarafından desteklendiği takdirde bu böceklerimizi mutlaka sergileyeceğiz. Bununla birlikte isteyen bütün öğrenci arkadaşlarımız böcek öğrenmek isteyen ya da merak edenler herkesi laboratuvarımıza bekliyoruz. Bu koleksiyon hem böcekseverler hem de öğrenciler için çok önemli. Böcekleri yerinde göremeyebilirler ama burada kurulacak müzede gelip inceleyebilirler, bilimden istifade edebilirler."

Son Güncelleme: 10.03.2022 18:36
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Böcek Sevdalısı Profesör4 Bin Türlük Koleksiyonunu Müzede Sergilemek İstiyor
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