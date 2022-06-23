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124 bin işçi alacaklar! Yaklaşık 39 bin 702 lira maaş!

Avrupa ülkeleri nitelikli göçmen alımında her yıl yaptığı değerlendirmede, hangi mesleklerde kaç açık olduğunu belirliyor ve buna göre vasıflı işçi kontenjanı açıyor. Bu ülkelerden biri de Avusturya.

124 bin işçi alacaklar! Yaklaşık 39 bin 702 lira maaş!

124 bin işçi alacaklar! Yaklaşık 39 bin 702 lira maaş!

Avrupa ülkeleri nitelikli göçmen alımında her yıl yaptığı değerlendirmede, hangi mesleklerde kaç açık olduğunu belirliyor ve buna göre vasıflı işçi kontenjanı açıyor. Bu ülkelerden biri de Avusturya.

23 Haziran 2022 Perşembe 16:27
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Avusturya'da federal hükümet vasıflı işçi ihtiyacını, ülkenin resmi istatistik ofisinin işsizlik verileri üzerinden belirliyor. Hükümete göre, Avusturya'nın başta hemşire, bahçıvan ve inşaat ustaları olmak üzere 120 bini aşkın nitelikli göçmene ihtiyacı var.

Nitelikli göçmen ihtiyacını Avrupa Birliği ülkeleri içinde karşılamanın daha zor olması nedeniyle Avusturya da AB dışından başvurulara açık. Belirlenen mesleklerden birinde eğitim almış olanlar oturma ve çalışma iznine başvurabiliyor.

Ancak başvuru süreci karmaşık ve uzun olduğu için ülke gerektiği ölçüde ve hızda nitelikli elemana ulaşamıyor.

Avrupa ülkeleri nitelikli göçmen alımında her yıl yaptığı değerlendirmede, hangi mesleklerde kaç açık olduğunu belirliyor ve buna göre vasıflı işçi kontenjanı açıyor. Bu ülkelerden biri de Avusturya.

Avusturya'da federal hükümet vasıflı işçi ihtiyacını, ülkenin resmi istatistik ofisinin işsizlik verileri üzerinden belirliyor. Hükümete göre, Avusturya'nın başta hemşire, bahçıvan ve inşaat ustaları olmak üzere 120 bini aşkın nitelikli göçmene ihtiyacı var.

Nitelikli göçmen ihtiyacını Avrupa Birliği ülkeleri içinde karşılamanın daha zor olması nedeniyle Avusturya da AB dışından başvurulara açık. Belirlenen mesleklerden birinde eğitim almış olanlar oturma ve çalışma iznine başvurabiliyor.

Ancak başvuru süreci karmaşık ve uzun olduğu için ülke gerektiği ölçüde ve hızda nitelikli elemana ulaşamıyor.

Perşembe günü basın toplantısında konuşan Avusturya Ekonomi Bakanı Margarete Schambök ile Çalışma Bakanı Martin Kocher, bu durumun değişeceğini söyledi. Yani AB dışından nitelikli göçmen alımı süreci kolaylaşacak.

AVUSTURYA'NIN NE KADAR NİTELİKLİ GÖÇMENE İHTİYACI VAR?

Resmi verilere göre Avusturya'da farklı mesleklerde en az 124 bin pozisyon başvuruya açık. Ancak Avusturya Çalışma Bakanı Kocher, rakam vermedi fakat nitelikli göçmene olan gerçek ihtiyacın çok daha fazla olduğunu söyledi.

Avusturya normalde başvuran kişinin ilgili alanda staj ve diğer eğitimleri aldığını kanıtlamasını istiyor. The Local sitesine konuşan uzmanlar, örneğin Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde profesyonel tecrübeye bakıldığını ancak Avusturya'da ise tecrübenin yanı sıra eğitim alt yapısının da istendiğini, bu durumun süreci zorlaştırdığını belirtiyor.

EN AZ 124 BİN YABANCI İŞÇİ ALACAK

Avusturya, yeni dönemde bunu değiştirmeyi planlıyor.

Mevcut durumda Avusturya'da puan sistemi uygulanıyor ve iş başvurusu yapanlardan Almanca bildiklerini kanıtlamaları isteniyor.

Ancak gelecekte İngilizce dili de en az Almanca kadar başvuruda puan kazandıracak. Avusturya Ekonomi Bakanı Schramböck, bunun (İngilizce) özellikle startup sektörü için önemli olduğunu vurguluyor.

Almanca bilgisine ihtiyaç duyulduğunda ise sunulan sertifikalar 1 yıl yerine 5 yıl boyunca geçerli olacak.

Yeni dönemde iş tecrübesi daha fazla puan kazandıracak ve örneğin sağlık çalışanlarının sunacağı staj belgeleri, bazı alanlarda üniversite diploması kadar puan kazandırabilecek.

AVUSTURYA İÇİN HANGİ MESLEKLERE İHTİYAÇ VAR VE NASIL BAŞVURULUR?

Resmi verilere göre en fazla ihtiyaç duyulan alanlar turizm, gastronomi (garson, aşçı) sağlık ve yazılım. Ayrıca hükümetin hazırladığı taslak metin, mevsimlik işçilerin de çalışma ve oturma izni almalarını kolaylaştıracak. Buna göre üç yıl boyunca istihdam edilen mevsimlik işçiler, aynı sektörde iş teklifi aldıklarında düzenli işçi olabilecekler.

Avusturya Çalışma Bakanı, göçmen alımının kolaylaştırılmasının, Avusturya'da yaşam kalitesini ya da maaş seviyesini düşürmeyeceğini vurguladı.

AVUSTURYA'DA MAAŞLAR NE KADAR?

Avusturya'da asgari ücret 1500 euro. Asgari ücretten bağımsız olarak ise Avusturya'da bir işçi ortalama aylık 2182 euro (Yaklaşık 39 bin 702 lira) kazanıyor. Avusturya; Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve İrlanda’dan sonra en yüksek asgari ücrete sahip Avrupa ülkesidir.

Son Güncelleme: 23.06.2022 20:24
Anahtar Kelimeler:
124 Bin Işçi Alacaklar! Yaklaşık 39 Bin 702 Lira Maaş!
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