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Başörtüsü Takıp Kadın Kılığına Giren Uyuşturucu Kaçakçıları Yakayı Ele Verdi

Son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığının artış gösterdiği ülkelerin başında gelen Cezayir'de üç kaçakçı, kadın kılığına girmiş halde yakalandı.

Başörtüsü Takıp Kadın Kılığına Giren Uyuşturucu Kaçakçıları Yakayı Ele Verdi

Başörtüsü Takıp Kadın Kılığına Giren Uyuşturucu Kaçakçıları Yakayı Ele Verdi

Son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığının artış gösterdiği ülkelerin başında gelen Cezayir'de üç kaçakçı, kadın kılığına girmiş halde yakalandı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 13:08
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Cezayir'de üç uyuşturucu kaçakçısı, polisten kaçmak için başörtüsü takıp, makyaj yaptı. Kendilerini kamufle etmek için kadın kılığına giren kaçakçılar, yakayı ele verdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Cezayir'de yapılan uyuşturucu baskınıyla ilgili görüntüler önceki gün Facebook'ta yayınlandı. Cezayir Narkotik ve Psikiyatrik Etkiler Ekibi tarafından yayınlanan gönderide, üç adam uzun elbiseler giymiş ve başörtüsü takmış şekilde görülüyor.

CİDDİ BİR ARTIŞ VAR

Cezayir'de uyuşturucu kaçakçılığı büyüyen bir sorun ve ülke 2020 ile 2021 arasında uyuşturucu kaçakçılığında yüzde 1584'lük bir artış görüyor.

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Başörtüsü Takıp Kadın Kılığına Giren Uyuşturucu Kaçakçıları Yakayı Ele Verdi
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