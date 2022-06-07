Binlerce akrep şok etti!

Brezilya'da kaydedilen görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Elde edilen bilgilere göre terk edilen ve karanlıkta kalan bir evin içinde ne olduğu merak ediliyordu.

GİRMEYE KARAR VERDİLER

Bir grup arkadaş, terk edilmiş evin içerisine girmeye karar verdi. İçeri girdikten sonra telefonlarının ışıklarını yakan şahıslar, karşılaştıkları binlerce akrep nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Videoyu kaydedenler daha sonra bu anları sosyal medyaya yükledi. Videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.