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Cani baba, 2 aylık bebeğini buzluğa kapattı!

Japonya'da bir adam, henüz 2 aylık olan bebeğini - 18 derecedeki buzluğa kapattı.

Cani baba, 2 aylık bebeğini buzluğa kapattı!

Cani baba, 2 aylık bebeğini buzluğa kapattı!

Japonya'da bir adam, henüz 2 aylık olan bebeğini - 18 derecedeki buzluğa kapattı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:06
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Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan adam, çocuğa şiddet amacı beslemediğini ve oğlunun sevimli olması nedeniyle oyun oynadıklarını belirtti.

Japonya'da bir babanın, 2 aylık oğluna yaptıkları dünya genelinde tepkilere neden oldu. Bebeği, eksi 18 derecede çalışan dondurucuya kapattığı tespit edilen 42 yaşındaki baba, emniyet güçleri tarafından tutuklandı. Fukuoka polisinden edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan Tatsuji Nishioka geçtiğimiz yıl 15-16 Nisan tarihleri arasında ailesi ile birlikte bölgedeki bir otelde konakladı.

BEBEĞE SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU

Otelde kaldığı süre zarfında ve sonrasında bebeğe şiddet uygulayan Nishioka, ağustos ayında çocuğunu hastaneye götürünce yakayı ele verdi. Bebeğin sol uyluk kemiği ve kaburgasında kırık olduğunu fark eden sağlık personelinin olayı polise bildirmesinin ardından şüphelinin evinde yapılan aramada ise şoke eden bulgulara ulaşıldı. Talihsiz bebeği dondurucuya kilitlediği anın fotoğraf ve video görüntülerini sakladığı tespit edilen şahıs, çocuğa şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

OLAYLA İLGİLİ SAVUNMASI DAHA FECİ

Polisteki ifadesinde suçunu reddettiği belirtilen Nishioka'nın, "Oğlum çok sevimli olduğu için onunla bir oyun oynamak istedim. Şiddet uygulamak gibi bir niyetim yoktu" dediği öğrenildi. Sosyal güvenlik yetkilileri talihsiz bebeğin bakımı için devreye girerken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Cani Baba2 Aylık Bebeğini Buzluğa Kapattı!
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