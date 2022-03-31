Çift Başlı Bebeği Görünce Dilleri Tutuldu

Disefalik parapagus adı verilen durum, nadir görülüyor. Doktorlar, bebeğin durumunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Ratlam kentinde meydana gelen olay, doktorları bile şaşkına uğrattı. Kentteki bir hastaneye rutin olarak giden ve ikiz bebek bekleyen aile, doğum günü geldiğinde hastaneye koştu.

DOĞUMHANEYE ÇAĞRILDILAR

Kontrollerde iki ayrı bebek gören doktorlar, doğum günü ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kadının doğurduğu bebeğin iki kafası ve 3 kolu olduğu tespit edildi. Olayın ardından içeri çağrılan baba da büyük bir şok geçirdi.

GENELLİKLE ÖLÜ DOĞUYORLAR

Doktorlar, tıpta bu tarz durumlara rastlandığını ve hastalığa Disefalik parapagus adı verildiğini belirtti. Bu hastalıktaki bebeklerin genellikle ölü doğduğu belirtilirken, bu bebeğin hayatta kalması mucize olarak değerlendirildi.

"DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

Doğumu gerçekleştiren Dr. Lahoti, "Bu tür vakalar nadirdir ve özellikle ilk günlerde bebeklerin durumu belirsizliğini korumaktadır. Bundan dolayı müşahede altında tuttuk. Hastaya herhangi bir ameliyat planlamadık" ifadelerini kullandı. Dr. Lahoti aynı zamanda önümüzdeki birkaç günün bebeğin ameliyat gerekip gerekmediğini anlamak için hayati önem taşıdığını söyledi.