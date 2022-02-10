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Erkek çocuk doğurmak için kafasına çivi çaktırdı

Pakistan'da hamile bir kadın, dördüncü bebeğinin erkek olması için kafasına 5 santimlik çivi çaktırdı.

Erkek çocuk doğurmak için kafasına çivi çaktırdı

Erkek çocuk doğurmak için kafasına çivi çaktırdı

Pakistan'da hamile bir kadın, dördüncü bebeğinin erkek olması için kafasına 5 santimlik çivi çaktırdı.

10 Şubat 2022 Perşembe 11:40
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Daha önce üç kız çocuğu dünyaya getiren ve dördüncü bebeğini bekleyen hamile kadın, erkek bebek doğurmak için akıl almadık bir yönteme başvurdu. Kocasının, üç kız çocuğundan sonra yine bir kız bebek dünyaya getirirse kendisini terk edeceğini söylemesi üstüne çaresizliğe düşen kadın, çareyi bir şifacıda aradı.

Polis tarafından henüz kimliği belirlenemeyen kadın, bu hafta Pakistan’daki Lady Reading Hastanesine kafatasından yoğun kanama ile geldi. İlk başta Peşaver şehri sağlık personeline, doğmamış çocuğunun cinsiyetinin erkek olmasını garantilemek için ilahiler okumasının ve kendi kafasına çivi çakmasının tavsiye edildiğini söyledi.

KENDİ KENDİNE YAPTIĞINI SÖYLEMİŞ

Polisin araştırmaları üzerine kafasındaki yaranın kendi kendine açılmasının imkânsız olduğu ve başka birinin çekiçle yaptığı sonucuna ulaşıldı.

Hastanedeki beyin cerrahı Haider Suleman yerel basına, kadının kanaması olduğunu ve geldiğinde çok acı çektiğini, ancak aklının yerinde olduğunu söyledi. Doktor, gazetecilere verdiği demeçte olayla ilgili şunları söyledi: “Yöresindeki bir kadının, bir çiviyi kafasına saplayarak ultrasonda kız görünmesine rağmen bir erkek çocuk doğurduğunu söyledi. Doktorlar ameliyat ile çiviyi çıkarabildiler.”

DOKTORLAR DA İNCELEMEDE: POLİSE HABER VERMEDİLER

Hastaneye gelen kadının olağan dışı kafa travmasının görüntüleri internette hızla yayıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, şimdi şifacı olduğunu iddia eden ve bu yaralanmaya neden olan kadını arıyor.

Peşaver polisi, suçluyu bulmak için CCTV görüntülerini kullanarak kafatasındaki çivi çıkarıldıktan hemen sonra hastaneden ayrılan hamile kadının adımlarını takip etmeye çalışıyor. Polis, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kurbanı güvenlik kamerası görüntülerinden ve bilgisayar verilerinden belirleme süreci devam ediyor” dedi. Yerel polis şefi de, masum bir kadının hayatıyla oynayan ve bir erkek çocuk vaadiyle onun kafasına çivi çakan sahte şifacının yargılanması için özel bir ekip kurulduğunu söyledi. Ekip ayrıca sağlık personelinin olay hakkında yetkilileri neden uyarmadığını da araştırıyor.

Çocuğunun cinsiyetini belirlemek için ultrason yaptırmayan kadın; polise, dördüncü kızı olursa kocasının kendisini terk etmekle tehdit ettiğini söyledi.

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