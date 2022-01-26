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Esed, genel af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, ülke içinde ve dışındaki tüm asker kaçakları için genel af ilan etti.

Esed, genel af ilan etti

Esed, genel af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, ülke içinde ve dışındaki tüm asker kaçakları için genel af ilan etti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 11:51
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Devlet ajansı Sana gelişmeyi "Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün, 25.1.2022 tarihinden önce dahili ve harici firar suçu işleyenler için cezanın tamamına ilişkin genel af içeren kanunu çıkardı" ifadeleriyle duyururken, af kapsamına Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşların girdiği belirtildi.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esed, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı" ifadesine yer verildi.

GELİŞMEYİ DEVLET AJANSI SANA DA DUYURDU

Devlet ajansı Sana da haberi, "Cumhurbaşkanı Beşar Esed bugün, 25.1.2022 tarihinden önce dahili ve harici firar suçu işleyenler için cezanın tamamına ilişkin genel af içeren kanunu çıkardı" ifadeleriyle duyurdu.

100 VE 101. MADDELERE TABİ OLANLAR

Af kapsamına, 1950'de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.

ÜLKE DIŞINDA OLANLAR İÇİN 4 AY ŞARTI

Esed'in kararına göre af, Suriye'de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.

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