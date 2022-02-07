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İran’da korkunç olay! Kesik başla gezdi

Eşinin baskısından kurtulmak için Türkiye'ye kaçan ancak daha sonra ailesi tarafından tekrar İran'a götürülen 17 yaşındaki çocuğun kocası tarafından başı kesildi. Olaydan sonra tutuklanan kocanın kesik başla poz verdikten sonra şehirde dolaşması ise kan dondurdu.

İran’da korkunç olay! Kesik başla gezdi

İran’da korkunç olay! Kesik başla gezdi

Eşinin baskısından kurtulmak için Türkiye'ye kaçan ancak daha sonra ailesi tarafından tekrar İran'a götürülen 17 yaşındaki çocuğun kocası tarafından başı kesildi. Olaydan sonra tutuklanan kocanın kesik başla poz verdikten sonra şehirde dolaşması ise kan dondurdu.

07 Şubat 2022 Pazartesi 11:00
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İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'ın Kasaei Meydanı'nda 5 Şubat Cumartesi günü meydana gelen olayda, bir kişinin kesik başla dolaşması tüm dünyada infial yarattı.

TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

17 yaşındaki çocuk, kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye'ye kaçtı. Ancak babası ve erkek kardeşi tarafından bulunup tekrar İran'a götürülen çocuğun eşi tarafından canice katledilmesi görenleri buz kestirdi.

KESİK BAŞLA ŞEHRİ DOLAŞTI

İnfaz kararı verilen talihsiz çocuk, kocası ve erkek kardeşi tarafından kafası acımasızca kesildi. Olaydan sonra kameralara da poz veren katil koca, daha sonra elinde karısının kesik başıyla şehri dolaştı.

KOCASI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

İran'da ulusal yayın yapan Rokna'da yer alan habere göre; olaydan sonra cani koca ve çocuğun kardeşi polis ekiplerince tutuklandı. Polisler, vahşice katledilen çocuğun cansız bedenini de evinde buldu.

"HALKIN PSİKOLOJİK GÜVENLİĞİ ZEDELENDİ"

Huzistan Eyaleti Başsavcısılığından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ahvaz'da bir cinayet işlendi ve ardından katil şehrin sokaklarından birinde cani eylemini sergileyerek halkın psikolojik güvenliğini zedeledi. Polisin çabası ve gerekli adli emirlerin verilmesiyle cinayetin failleri tespit edilerek olaydan saatler sonra tutuklandı. Eyalet yargısı bu olayın sanığıyla kararlı ve hızlı bir şekilde ilgilenecektir."

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