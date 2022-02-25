Kiev'de Rus Uçağı Düşürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu kararın ardından Rus ordusu farklı noktalardan ülkeye girdi, Ukrayna'nın dört bir yanında bombalar patladı, füze saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti. Şehirlerde bombaların patlamasıyla halk evlerini terk etmeye başladı. Farklı şehirlerden kan donduran kareler servis edilmeye başlandı. İşte Ukrayna'da anbean yaşanan gelişmeler.

ZELENSKI: SABOTAJ GRUPLARI KİEV'E GİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı. Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi. Rus ordusu Çernobil'in kontrolünü ele geçirse de Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenskiy, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil. 300'den fazla kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

"DÜŞMAN BENİ BİR NUMARALI HEDEF OLARAK BELİRLEDİ"

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar. Batı sadece vereceği destek hakkında konuşuyor. Kimse bizim için savaşmak istemiyor" ifadesine yer verdi.

KİEV'DE SİVİLLERİN OLDUĞU BİNALAR VURULDU

Bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Başkent'te sivillerin yaşadığı binaların da bombalandığı öğrenildi. Dün de Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu. Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'de Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçak düşerken bir binaya çarptı." açıklamasını yaptı.

LVİV'DEN SİREN SESLERİ DUYULUYOR

Ukrayna'nın bir diğer şehri Lviv'de ise siren seslerinin geldiği öğrenildi. Kentte, Rusya'nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verildi. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik, daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı.

SİVİLLERİ ROKETLERLE VURDULAR

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Geraşçenko, havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.

"KİEV'DE KORKUNÇ ROKET SALDIRILARI YAPILIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kiev'e korkunç roket saldırıları yapılıyor. Başkentimiz en son buna benzer bir şeyi 1941'de Nazi Almanyası saldırdığında yaşamıştı. Ukrayna o kötülüğü yendi; bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin. Tüm bağları koparın. Rusya'yı her yerden atın" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN KAYBI: 30'DAN FAZLA TANK, 130 ZIRHLI ARAÇ, 7 UÇAK

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini belirtti. Zalujnıy; Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı.

MOSKOVA'DA HALK UKRAYNA İÇİN SOKAĞA İNDİ

Dün ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı protesto eden binlerce vatandaş, başkent Moskova başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıktı. "Savaşa Hayır" diyen eylemcilere Rus polisinin müdahalesi gecikmedi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ukrayna lideri Zelenski, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'ya ve Rus halkına seslenerek "Savaşa karşı çıkın" çağrısında bulunmuştu.