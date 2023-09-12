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Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu

Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı. 10 binden fazla insanın kaybolduğu ülkede hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise toplu cenaze işlemleri için sokaklardan toplandı.

Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu

Libya'dan gelen görüntüler korkunç! Sokaklar cansız bedenlerle dolu

Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı. 10 binden fazla insanın kaybolduğu ülkede hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise toplu cenaze işlemleri için sokaklardan toplandı.

12 Eylül 2023 Salı 16:18

Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine ulaştı. Yetkililer yağış miktarının "40 yılın en yükseği" olarak nitelendirirken, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise toplu defin işlemi için sokaklardan toplandı.

BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLDU

Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan'da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, rotası üzerindeki Libya'da da büyük yıkıma neden oldu. Ülkede uluslararası tanınırlığı olmayan Bingazi merkezli yönetimin sağlık bakanlığı, can kaybının bugün itibarıyla 3 bini aştığını açıkladı.

10 BİN KİŞİ KAYIP

Akdeniz kıyısındaki Derne taşkından en fazla etkilenen kent olurken, yetkililer kayıp sayısının 10 bine ulaştığını söylüyor. Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derne kentinde iki barajın yıkıldığı ve bölgeyi sular altında bıraktığı bildiriliyor. Ülkede sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri toplu cenaze işlemleri için sokaklardan toplandı.

SIRADA MISIR VAR

Tropik kasırganın Mısır'a doğru ilerlediği kaydediliyor. Mısırlı yetkililer, özellikle ülkenin batısı için uyarı üstüne uyarı veriyor.

TÜRKİYE YARDIM GÖNDERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya halkının yanında olduğunu söyleyerek, başsağlığı diledi. Erdoğan, "AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere üç uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır" dedi.

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Libyadan Gelen Görüntüler Korkunç! Sokaklar Cansız Bedenlerle Dolu
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